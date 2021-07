Regno Unito: Covid, polemiche sull'obbligo di quarantena per i rientri dalla Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il rischio di una tale misura era stato paventato dalle esternazioni di alcuni ministri britannici secondo cui la Francia avrebbe dovuto essere inserita dal Regno Unito nella lista rossa per il rischio legato Covid. Tale linea, scrive il quotidiano "The Guardian", non sarebbe stata tuttavia portata avanti a causa delle possibili ripercussioni diplomatiche di un tale annuncio, arrivando così all'attuale soluzione di compromesso che tiene la Francia nella lista ambra ma che di fatto obbliga i viaggiatori in rientro alla quarantena. "L'annuncio dell'ultimo minuto da parte del governo britannico secondo cui i viaggiatori che rientrano dalla Francia devono continuare a rispettare l'obbligo di quarantena da lunedì - anche se hanno completato il ciclo delle vaccinazioni - ha causato una confusione di massa", ha dichiarato all'emittente "Bbc", Gemma Antrobus, esponente dell'associazione britannica degli operatori turistici. (Rel)