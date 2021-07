Milano 2021: Sala, tensione nel centrodestra si rifletterà su campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sindaco e candidato sindaco, Giuseppe Sala, le divisioni del centrodestra, con l’assenza della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ieri alla presentazione ufficiale del candidato Luca Bernardo, si rifletteranno sulla campagna elettorale milanese. “È ovvio che nel centrodestra ci sia una certa tensione e anche una lotta per la leadership in vista di un’evidente crescita di Fratelli d’Italia. C’entra relativamente, ma un po’ si rifletterà sulle questioni milanesi”, ha osservato Sala a margine della visita al banchetto organizzato dalla lista Milano in Salute nella case popolari di via Solari. “Il centrosinistra in questo momento mi sembra più compatto”, ha aggiunto il primo cittadino, auspicando che “il confronto sarà sulle diverse visioni della città, su proposte e non sulle enunciazioni di problemi. Ed è semplicemente quello che stiamo cercando di fare”.(Rem)