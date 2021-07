© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giustizia, la pace, la libertà, l'uguaglianza. E un uomo grande, che ha capito che per farle vivere serviva tutto il coraggio di sognarle. Buon Mandela day: anche oggi per tornare a vivere il mondo ha bisogno del coraggio dei nostri sogni più grandi". Lo scrive su Twitter la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti.(Rin)