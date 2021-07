Taiwan: calano i casi Covid, governo valuta allentamento misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “probabile” che il governo di Taiwan allenti le misure di contenimento del Covid-19 entro la fine del mese, dopo che nelle ultime 24 ore si sono registrati solo otto contagi. Lo ha dichiarato in conferenza stampa a Taipei il ministro della Salute, Chen Shih-chung, ricordando che le misure attualmente in vigore scadranno il prossimo 26 luglio. Oggi i Centri per il controllo delle malattie hanno riportato solo otto nuovi casi di contagio: a Taiwan non si registrava un numero così basso dallo scorso 11 maggio. “A giudicare dalla tendenza attuale, è molto probabile che abbasseremo il livello di allerta. Dobbiamo tuttavia continuare a prepararci per quell’obiettivo”, ha affermato Chen. (segue) (Cip)