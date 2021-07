Taiwan: calano i casi Covid, governo valuta allentamento misure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha anche definito “motivo di ottimismo” il fatto che il 20 per cento della popolazione abbia ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Il rilassamento delle misure anti-pandemiche dovrebbe dare sollievo a molti settori economici duramente colpiti durante l’emergenza. Da maggio, infatti, a Taiwan sono chiusi bar, parchi, palestre e scuole. In base all’attuale livello di allerta, sono vietati assembramenti di più di cinque persone nei luoghi chiusi e di più di dieci persone all’esterno. I ristoranti hanno perso circa il 70 per cento dei loro guadagni, mentre i centri commerciali hanno visto le vendite calare del 60 per cento. (Cip)