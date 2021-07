Milano 2021: Sala, Berlusconi non ha mai messo piede in periferia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da che pulpito?”. Così il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala ha replicato al presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che intervenendo telefonicamente alla presentazione del candidato di centrodestra Luca Bernardo lo ha accusato di essere “il sindaco dei salotti”. “Replico solo dicendo ‘da che pulpito’. Non credo che Berlusconi abbia mai messo piede in una periferia milanese. Adesso sono diventati tutti maestri. Posso accettare critiche e suggerimenti da persone che abitano qui, da Berlusconi direi che proprio non è il caso”, ha detto Sala a margine della visita al banchetto organizzato dalla lista Milano in Salute nella case popolari di via Solari.(Rem)