Carceri: audizione garante detenuti Abruzzo in commissione Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante dei detenuti della regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, ha partecipato ai lavori dell'ultima riunione della Quinta commissione "Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" in Consiglio regionale. Il garante ha rappresentato alla commissione la situazione del sistema carcerario. Attualmente non ci sono casi di Covid-19 avendo registrato in passato complessivamente circa 300 casi positivi. Nelle otto strutture abruzzesi ci sono 1.660 detenuti, di cui 230 stranieri. Delle molteplici attività svolte si evidenziano la donazione di strumenti informatici nei carceri per garantire il migliore collegamento con i familiari durante la pandemia; l'istituzione del numero verde (n.800938080 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18) per segnalare le varie esigenze, le anomalie da parte dei detenuti, dei familiari e degli avvocati. Tra l'altro è stata effettuata la consegna del "Safegate Pro Tech" alle carceri di Teramo e di Vasto per garantire la sanificazione ultrarapida e l'igienizzazione completa alle persone. L'Abruzzo si è distinta quale prima regione in Italia ad iniziare, con il coordinamento dell'assessorato alla Sanità e delle Asl abruzzesi, la campagna di vaccinazione per i detenuti, per la polizia penitenziaria e per il personale amministrativo. E' stato approvato inoltre un emendamento alla legge regionale per garantire l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie per i ristretti che vogliono partecipare ai corsi universitari per favorire un concreto reinserimento sociale. Il garante infine ha ringraziato la presidenza e l'intera assemblea regionale per la vicinanza e per l'impegno profuso per sostenere le varie attività.(Gru)