Milano 2021: Sala, io ex sindaco? Bernardo capisca senso istituzioni

- “Bernardo può chiamarmi come vuole, anche Ugo se vuole, ma il punto è che bisogna capire il senso delle istituzioni quando si parla”. Così il sindaco e candidato sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato allo sfidante di centrodestra, Luca Bernardo, che ieri durante la sua presentazione ufficiale lo ha definito “ex sindaco”. “Con Parisi abbiamo avuto un confronto tra due persone che sapevano cosa volesse dire e cosa sono le istituzioni con tutte le loro problematiche, ma con il fatto che alla fine è comunque un mettersi a disposizione degli altri. Certamente se Bernardo preferirà invece mettersi in questo modo, io non lo farò”, ha detto Sala a margine della visita al banchetto organizzato dalla lista "Milano in Salute" nella case popolari di via Solari. “Dal mio punto di vista invece - ha assicurato il primo cittadino - garantisco il totale rispetto e fair play in una campagna elettorale come questa, perché Milano e il nostro Paese hanno bisogno di serenità. Certamente non mi farò tirare dentro in polemiche, non è il caso di fare polemiche”.(Rem)