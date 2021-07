Francia: almeno 3 morti per incendio in un edificio a nord di Marsiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono morte mentre tentavano di sfuggire ad un incendio esploso questa mattina in un'edificio a nord di Marsiglia. Lo riferisce l'emittente radio "France Bleu". L'incendio è esploso questa mattina in un edificio nella località di Flamants. Quattro persone avrebbero provato a scappare buttandosi dalle finestre all'ottavo piano del loro appartamento. Una di queste si sarebbe gettata con un bambino piccolo in braccio e quest'ultimo sarebbe sopravvissuto. Altre 13 persone sono rimaste ferite, due delle quali sarebbero ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Secondo la polizia locale, le cause dell'incendio sarebbero di natura accidentale e le vittime sarebbero tutte di origini nigeriane.(Frp)