- "Basta con le provocazioni. La destra non ha mai voluto questa legge. Al massimo vorrebbe stravolgerla, snaturandola. Si voti in aula e ciascuno, a partire da chi l’ha votata alla camera, si assuma fino in fondo le proprie responsabilità". Lo afferma, in una nota, il senatore di Leu Francesco Laforgia. (com)