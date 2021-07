© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per monopattini elettrici servono regole ferree o vietarli. "In ogni città le regole sono importanti. Quando non ce ne sono, si finisce in una giungla. Per questo ci vogliono regole ferree nella regolamentazione dei monopattini elettrici, in particolare per quelli utilizzati in modalità sharing". Lo scrive su Twitter il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti.(Rer)