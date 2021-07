Milano: questore sospende per 15 giorni la licenza al "Bar Carnaby" a Legnano (Mi)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, ha sospeso per 15 giorni la licenza al "Bar Carnaby" in via Palestro a Legnano (Mi). Il provvedimento, disposto dal Questore Giuseppe Petronzi e notificato al Bar Carnaby stamattina dai poliziotti del Commissariato Legnano, si è reso necessario in quanto, a seguito di numerosi controlli all'esercizio commerciale e dei suoi avventori, gli stessi agenti del Commissariato hanno appurato che l'esercizio pubblico è diventato ritrovo esclusivo e abituale di persone pluripregiudicate. Il Bar è stato già chiuso il 3 settembre 2018 a seguito di decreto di sospensione per 15 giorni della licenza per analoghe problematiche. (Com)