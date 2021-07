Milano 2021: Sala, su salute facciamoci avanti per partecipare a scelte strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano deve farsi avanti per partecipare alle scelte strategiche in ambito sanitario. È l’esortazione che il sindaco e candidato sindaco, Giuseppe Sala, ha rivolto ai candidati della lista in suo supporto "Milano in Salute", che questa mattina hanno organizzato un banchetto elettorale nelle case popolari di via Solari. “Il Comune rispetto al tema della salute non ha mai avuto un ruolo da protagonista. I tempi che verranno, invece, un ruolo di protagonismo lo suggeriscono. E questo è il motivo per cui ho voluto questa lista. Dobbiamo trovare delle formule sulle cose che dipendono dalla Regione, ma su cui noi abbiamo parte attiva, come la localizzazione delle case della salute o i medici di base. Dobbiamo fare di più. È giusto partecipare alle scelte strategiche”, ha detto Sala, aggiungendo: “Dobbiamo anche farci avanti e proporci, manifestare una vera disponibilità e per farlo serve al nostro interno personale politico che sappia della materia”. (segue) (Rem)