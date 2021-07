Milano 2021: Sala, su salute facciamoci avanti per partecipare a scelte strategiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano in Salute “è una delle liste che guarderò con attenzione. Anche perché l’ho voluta io. È un po’ la mia seconda lista e ci tengo tantissimo. È una piccola lista, però penso che sia composta da persone per bene, che stanno facendo campagna in un modo che condivido totalmente, perché tra l’alternativa di stare nei mercati a volantinare o andare nelle case ad ascoltare le persone e i loro problemi, hanno scelto la seconda”, ha spiegato Sala. “Spero in un buon risultato elettorale, ma già essere in giro e raccogliere istanze è importante e sono contento”, ha aggiunto il sindaco, esortando i candidati di Milano in Salute a “non mollare ad agosto, perché in una campagna elettorale così ristretta dobbiamo cercare di non buttare via agosto. Anche dove siete in vacanza cercate di intercettare i milanesi”. (Rem)