Covid: Acadi, da ministero Salute allarme infondato su contagi in attività gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rischi evocati dal ministero della Salute per gli esercizi e le attività del gioco "risultano sorprendenti, in quanto esistono protocolli già visionati dal Cts e applicati con successo, in grado di garantire piena sicurezza a lavoratori e utenti". Lo sottolinea, in una nota l’Associazione Concessionari di Giochi Pubblici (Acadi). "Non a caso - prosegue la nota - nelle poche settimane in cui le attività hanno riaperto, lo scorso anno e quest'anno, non si è registrato alcun focolaio. Le attività e gli esercizi che operano nel settore del gioco sono già soggetti a controlli regolari da parte delle Autorità e sono pronte a ogni verifica sanitaria sia prevista dalla legge. Il settore è pienamente disponibile a collaborare nel caso fosse necessario incrementare le ispezioni, poiché considera prioritario contribuire in modo proattivo al contrasto della pandemia”. (segue) (Com)