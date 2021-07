Kazakhstan: 5.658 casi Covid, quasi tutte le regioni del Paese in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kazakhstan sono stati rilevati 5.658 casi di Covid-19 e 48 decessi nelle ultime 24 ore, cifre record per il Paese. Lo indicano i dati pubblicati dal ministero della Sanità. In base alla crescita dei contagi, quasi l’intero territorio nazionale è stato inserito in “zona rossa”, ovvero in area ad “alto rischio” pandemico: le città di Nur-Sultan, Almaty e Shymkent e le regioni di Akmola, Aktobe, Atyrau, Kazakhstan occidentale, Karaganda, Kostanay, Kyzylorda, Mangistau, Pavlodar e Kazakhstan settentrionale. Restano invece in “zona gialla” le regioni di Almaty e Zhambylm, mentre il Kazakhstan orientale e il Turkestan sono considerate “zona verde”.(Res)