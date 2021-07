Afghanistan: al via a Doha i colloqui tra delegazione governativa e talebani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è ancora una possibilità di pace in Afghanistan, nonostante i pesanti combattimenti in corso tra le forze governative e i talebani in varie parti del Paese. Lo ha detto il 16 luglio Abdullah Abdullah, capo dell'Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale, prima di dirigersi a Doha, in Qatar, per una nuova sessione di colloqui. Gli altri membri della delegazione governativa sono: l'ex vicepresidente, Mohammad Karim Khalili, Ata Mohammad Noor, capo della fazione scissionista di Jamiat-e-Islami, il capo negoziatore Masoom Stanekzai, Salam Rahimi, Fatima Gailani e il ministro di Stato per la gli Affari della pace, Sadat Mansoor Naderi. L'ex presidente, Hamid Karzai, ha accompagnato la delegazione fino all'aeroporto di Kabul, dove ha parlato con i giornalisti insieme ad Abdullah Abdullah. Karzai ha detto che la squadra ha piena autorità e che terrà colloqui con i talebani. (segue) (Res)