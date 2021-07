Afghanistan: al via a Doha i colloqui tra delegazione governativa e talebani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il ministero degli Esteri del Pakistan ha annunciato il rinvio della conferenza di pace per l'Afghanistan, che avrebbe dovuto svolgere nei prossimi tre giorni, fino al 19 luglio. Le nuove date della suddetta conferenza saranno annunciate in seguito. La conferenza sarebbe stata rinviata dopo che il presidente afgano, Ashraf Ghani, ne ha chiesto la cancellazione durante l'incontro con il primo ministro pachistano, Imran Khan. Il presidente Ghani, parlando durante una conferenza sulla connettività regionale in Uzbekistan, ha anche criticato aspramente il Pakistan per il suo presunto sostegno ai talebani. La conferenza è stata rinviata anche perché alcuni dei leader afgani invitati si sono recati ieri, 16 luglio, a Doha, in Qatar, per un incontro con i talebani atteso oggi. In precedenza, il portavoce della diplomazia pachistana ha fatto sapere che i talebani non erano tra gli invitati poiché avevano già visitato più volte il Pakistan e tenuto discussioni dettagliate sul processo di pace. Inoltre, la diplomazia di Islamabad ha negato le accuse mosse dal vicepresidente afgano, Amrullah Saleh, secondo cui l'aviazione pachistana avrebbe fornito sostegno aereo ai insorti talebani che avevano occupato il valico di frontiera di Spin Boldak. Da parte sua, il premier Khan ha detto che i talebani in Afghanistan “non danno ascolto al Pakistan” dal momento che, con l’approssimarsi della data del ritiro delle forze degli Stati Uniti, vedono ormai vicina la vittoria. Khan ha risposto alle accuse del presidente afgano Ghani, secondo cui il Pakistan avrebbe un ruolo nell’offensiva dei talebani, che sostengono ora di controllare l’85 per cento del Paese. (Res)