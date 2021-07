Viabilità: Aspi, da martedì 20 chiusure notturne per lavori su R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società autostrade comunica in una nota che sul R05 Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto, per consentire programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio, con orario 21 – 6 -sarà chiuso il ramo di allacciamento R05 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Venezia lungo il raccordo A1/A51 e uscire dallo svincolo di Piazzale Corvetto. Sarà inoltre chiuso il ramo di allacciamento R05 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Bologna lungo il Raccordo A51/A1 Tangenziale est di Milano R06 e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di San Giuliano della A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, nelle suddette notti, contestualmente sarà chiusa anche la Complanare di Poasco R28, in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna. In alternativa si consiglia, a chi è diretto verso Milano, di uscire allo svincolo di Paullo, rientrare dal medesimo in direzione Bologna e uscire allo svincolo 1-2 Via Emilia o di Paullo di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali; per chi è diretto verso Bologna, eguire le indicazioni per Venezia lungo il raccordo A1/A51 e uscire allo svincolo di Paullo.(Com)