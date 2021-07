Economia: Di Maio, made in Italy cresce, ora Patto export strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nostre imprese ricominciano a esportare a pieno regime e creano nuovi posti di lavoro in Italia. Adesso rendiamo strutturale il Patto per l’export. Serve alle imprese, ma anche al nostro Paese. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Il “made in Italy, l’export torna a correre (...). Nella prima parte del 2021 l’Italia mette a segno una crescita superiore a quella degli altri Paesi del G8”, ha scritto oggi "Il Sole 24 ore", evidenzia il titolare della Farnesina. Di Maio ha sotto sottolineato "l’impegno, la costanza, la programmazione e la forza del Made in Italy. Ripartiamo con fatti concreti". "Un anno e mezzo fa al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di fronte alla pandemia, ci siamo rimboccati le maniche e silenziosamente abbiamo scritto il Patto per l’export. Oggi i numeri ci danno ragione. Nei primi mesi del 2021 le esportazioni italiane tornano a crescere ai livelli pre Covid e anche oltre", ha concluso. (Res)