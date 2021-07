Hong Kong: la Cina invita il governo locale a risolvere la crisi abitativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un governatore non dovrebbe solo amare il suo Paese e Hong Kong, ma anche avere integrità e capacità politica”, “superando i vari ostacoli che impediscono lo sviluppo economico della città e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione”, ha affermato Xia. All’incontro, tenuto all’hotel Conrad, ha preso parte anche il capo dell’amministrazione di Hong Kong, Carrie Lam, che si trova all’ultimo anno di mandato, e Luo Huining, capo dell’Ufficio di collegamento del governo centrale nell’ex colonia britannica. Xia ha sottolineato anche come a distanza di un anno l’entrata in vigore della Legge sulla sicurezza nazionale abbia permesso alle autorità locali di neutralizzare attivisti e politici di opposizione dopo le forti proteste filo-democratiche del 2019. (Cip)