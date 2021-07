Covid: Coldiretti, solo 1,5 milioni italiani all’estero, preoccupa ripresa contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso ministero degli Esteri, riferisce la Coldiretti, ha emesso un avvertimento sui rischi di una vacanza all’estero ricordando a tutti coloro che intendano recarsi all'estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio di considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario" e che nel caso in cui si risultasse essere positivi al test per il coronavirus o contatti di una persona positiva vanno seguite le norme disposte dalle autorità locali. Il risultato è che gli italiani hanno deciso per la quasi totalità di rimanere nei confini nazionali ma c’è addirittura un italiano su tre (33,3 per cento) che ha scelto di fare una vacanza a chilometri zero restando all’interno della propria regione. Scegliere di rimanere all’interno dei confini nazionali non è solo una scelta prudente ma, conclude la Coldiretti, anche un importante contributo al sostegno dell’economia e dell’occupazione nazionale in un settore, come quello turistico duramente, colpito dalla pandemia Covid. (com)