Olimpiadi: il segretario generale dell’Onu chiede una “tregua olimpica” per i Giochi

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto a tutte le parti in conflitto di osservare una “tregua olimpica” durante i Giochi di Tokyo, al via tra sei giorni, con la cessazione di ogni attività bellica durante lo svolgimento della manifestazione. “Tra qualche giorno – ha detto Guterres in un messaggio video diffuso ieri sera - atleti da tutto il mondo si troveranno in Giappone per i Giochi olimpici e Paralimpici, dopo aver superato ostacoli enormi per poter partecipare, nel pieno della pandemia del Covid-19. Noi dobbiamo dimostrare la stessa forza e solidarietà nei nostri sforzi per dare la pace al mondo”. (segue) (Nys)