Olimpiadi: il segretario generale dell’Onu chiede una “tregua olimpica” per i Giochi (2)

- Secondo il numero uno del Palazzo di vetro, “la tregua olimpica rappresenta un tradizionale richiamo alla cessazione di ogni attività bellica durante lo svolgimento dei giochi. Persone e nazioni sono così in grado di utilizzare questa sospensione temporanea per stabilire cessate il fuoco durevoli e trovare strade che conducano a una pace sostenibile. Cercare la pace e unirsi intorno a obiettivi comuni è ancora più importante quest'anno, mentre lottiamo per mettere fine alla pandemia e dare vita a una ripresa forte, sostenibile e inclusiva. Chiedo a tutte le parti in conflitto di osservare la tregua olimpica durante i Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo, e di rafforzarla nelle settimane e nei mesi che seguiranno”, conclude Guterres. (Nys)