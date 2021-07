Roma: controlli antimovida, chiusi due locali e sanzionate due persone in zona San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusi due locali a Roma e sanzionate due persone. Continuano le attività di controllo interforze nella zona di San Lorenzo da parte degli agenti del commissariato San Lorenzo in collaborazione con il battaglione carabinieri Lazio e Campania. Sotto osservazione l'intero quartiere ma soprattutto piazza dell'Immacolata, Largo degli Osci, via degli Ausoni, Scalo di San Lorenzo e tutto il parco delle Stelle, nonché la zona adiacente ad esso. Impiegate pattuglie appiedate, automontate, ed effettuati posti di controllo nel corso dell'intera attività. Sono stati chiusi rispettivamente per 5 e 3 giorni due minimarket, entrambi per violazione dell'ordinanza sindacale; 2 le persone sanzionate, una per violazione del regolamento di polizia urbana, urinava in strada, e l'altra per aver consumato bevande alcoliche in bottiglie di vetro. Al termine dell'operazione sono state controllate 79 persone. (Rer)