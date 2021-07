Belgio: alluvioni, sottosegretario Della Vedova esprime vicinanza ad ambasciatore Carruet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e l'Europa, con il Meccanismo di protezione civile europea, sono concretamente a fianco del Belgio colpito dalla devastante alluvione. Lo ha detto Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri, in un messaggio all'ambasciatore del Belgio in Italia Frank Carruet, che ha ringraziato per il supporto e l'aiuto umanitario dell'Italia alle zone colpite dall'alluvione. "Ho espresso all'ambasciatore del Belgio, Frank Carruet, la nostra vicinanza in questo momento. Acceleriamo il Green Deal europeo", ha dichiarato Della Vedova.(Res)