Imprese: 60 per cento artigiani Milano e Monza favorevole a green pass, ma temono reazioni clienti no vax

- Il Green Pass? Lo accetterebbero il 60 per cento degli artigiani ma per oltre la metà di questi è forte la paura delle reazioni dei no vax che potrebbero tradursi in una perdita di clienti come in altre azioni dagli esiti imprevedibili. Eppure, l'80 per cento dei micro e piccoli imprenditori sono anche convinti che sarà altamente probabile, se non addirittura certo, un nuovo lockdown autunnale. Tutto questo per colpa in gran parte degli assembramenti senza controllo e per la significativa presenza di non vaccinati. C'è anche un 23 per cento dei titolari che teme di non avere energie sufficienti per il controllo della documentazione presentata dai clienti. Sono i principali risultati di un indagine condotta tra un campione di circa 250 associati di Unione Artigiani Milano e Monza-Brianza. "I piccoli imprenditori non sono più in grado di compiere scelte in serenità - commenta il Segretario Generale di Unione Artigiani, Marco Accornero - Non c'è solo il timore del contagio ma ora sono anche costretti a preoccuparsi seriamente delle reazioni imprevedibili di parte di chi sta scegliendo di non aderire alla vaccinazione. Il nostro appello al Governo: qualunque sarà la scelta sul Green Pass, consenta alle imprese di operare su binari chiari e definiti nel rispetto della sicurezza di tutti”. Nell'indagine è stato chiesto inoltre agli iscritti di descrivere il clima in azienda e tra i collaboratori rispetto alla vaccinazione e le possibili reazioni di fronti ad alcuni scenari. (segue) (Com)