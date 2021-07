Imprese: 60 per cento artigiani Milano e Monza favorevole a green pass, ma temono reazioni clienti no vax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 60 per cento dei datori di lavoro sanno che quasi tutti i loro collaboratori conoscono le scelte o il percorso vaccinale degli altri colleghi. E sono proprio pochi, tra gli imprenditori, coloro che si dichiarano - almeno nell'indagine - perfettamente aderenti al rispetto della privacy dei loro dipendenti (9,2 per cento) sulle vaccinazioni o affermano di non saperne nulla (16 per cento). Sulla presenza in azienda di non-vaccinati, gli imprenditori che hanno partecipato alla nostra indagine si dividono a metà tra preoccupati (51 per cento) e no. L'indagine ha chiesto ancora ai titolari come, a loro giudizio, reagirebbero i loro dipendenti se dovessero condividere l'ufficio con un no vax. Il 52 per cento degli interpellati si attende di ricevere almeno una segnalazione dal dipendente preoccupato, accompagnata anche da una richiesta di isolare il collaboratore non vaccinato. E loro, gli imprenditori stessi, cosa farebbero di fronte ad un dipendente non disponibile a vaccinarsi se venissero in qualche modo a conoscere questa informazione? Pur conoscendo i divieti per la privacy, il 24 per cento non vorrebbe avere collaboratori non vaccinati. Il 30 per cento affronterebbe il dipendente a quattrocchi. Iniziative, queste ultime, che sarebbero messe in campo soprattutto dai titolari delle micro e piccolissime imprese nelle quali si lavora spesso fianco a fianco. Gli altri imprenditori, non sapendo cosa fare, chiederebbero almeno un consiglio al medico del lavoro, al legale o all'associazione di categoria. (Com)