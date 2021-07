Cina-Kazakhstan: ministro Esteri Pechino, pronti ad aiutare il Paese centrasiatico contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà ad aiutare il Kazakhstan a vincere la battaglia contro la pandemia di Covid-19 attraverso la fornitura di vaccini e altri dispositivi medici. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri Wang Yi durante un colloquio con l’omologo Mukhtar Tleuberdi, avvenuto a margine della conferenza di Tashkent sulla connettività regionale tra Asia centrale e meridionale. Cina e Kazakhstan, ha detto Wang, sono pronti a sostenersi a vicenda nei propri interessi di base, a partire dall’attuazione dei progetti della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Secondo il capo della diplomazia di Pechino, è necessario rafforzare la cooperazione bilaterale e l’interconnessione: in questo senso vi sono ampi margini di miglioramento in tema di intelligenza artificiale, finanza digitale, commercio elettronico ed energia verde. (segue) (Cip)