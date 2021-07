Armenia: ministero Difesa, un soldato ucciso da colpo d'arma da fuoco di un compagno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un soldato armeno è morto a causa della mancanza di attenzione di un suo commilitone nella gestione di un'arma da fuoco. E' quanto comunicato oggi dal ministero della Difesa di Erevan. Secondo quanto precisato in una nota dal ministero armeno, il soldato morto era nato nel 2001 ed è deceduto mentre era in servizio a causa di "uno sparo accidentale da parte di un proprio commilitone, a causa della violazione delle regole sulla gestione delle armi". Il ministero della Difesa armeno non ha precisato dove è avvenuto questo episodio, aggiungendo però che sono in corso delle indagini.(Res)