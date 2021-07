Torino: Marocco (Città Metropolitana), pronti a dare supporto per Special Olympics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per Torino e per l’intera Città Metropolitana l’inverno 2024-2025 sarà davvero speciale, perché, oltre alle Universiadi, le nostre comunità ospiteranno un evento dal grande significato sportivo, sociale e culturale, al quale sin d’ora il territorio deve prepararsi”: con queste parole il Vicesindaco metropolitano Marco Marocco commenta la notizia dell’assegnazione a Torino dei Giochi Mondiali Invernali Special Oympics. “Il sostegno assicurato dal Governo è importante, - sottolinea Marocco – ma, per fare in modo che le gare a Torino, Sestriere, Bardonecchia e Pragelato riescano al meglio, gli Enti locali, il volontariato e il mondo imprenditoriale debbono fare la propria parte. Sono sicuro che la Città Metropolitana saprà ancora una volta mettere in campo risorse e competenze per contribuire al successo dell’evento e all’immagine del territorio, com’è avvenuto in occasione degli European Master Games del 2019. La capacità di mobilitarsi in maniera corale è da sempre alla base della credibilità con cui Torino e il suo territorio possono confrontarsi con i più importanti organismi sportivi internazionali, i quali sanno che affidando al capoluogo subalpino e alle sue valli l’organizzazione di gare al massimo livello possono contare sulla nostra serietà e dedizione”. (Rpi)