Siria: il presidente Assad giura dando il via al quarto mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente siriano, Bashar al-Assad, ha prestato giuramento oggi, dando il via al quarto mandato settennale. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana "Sana". La cerimonia è avvenuta alla presenza di oltre 600 ospiti, tra ministri, imprenditori e accademici. Al potere dal 2000, Assad ha vinto le elezioni presidenziali del 26 maggio con il 95,1 per cento dei voti. Nel suo discorso Assad si è rivolto alla popolazione, affermando che "attraverso la consapevolezza e appartenenza nazionale, avete dimostrato che la determinazione dei popoli nel difendere i loro diritti non indebolirà ciò che i colonizzato hanno preparato. Hanno cercato di creare caos per bruciare la nostra patria, ma, attraverso la vostra unità nazionale, avete ha lanciato il colpo di grazia ai progetti che hanno preso di mira la patria". (Res)