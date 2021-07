Imprese: Cgia, Pmi non trovano tecnici specializzati, dispersione scolastica piaga sociale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Queste realtà sono diventate un punto di riferimento per gli allievi di nazionalità straniera, per quelli con disabilità e per gli studenti reduci da insuccessi scolastici precedenti. Scuole che spesso operano in aree caratterizzate da un forte degrado urbano e sociale che, grazie allo straordinario lavoro anti-dispersivo svolto, andrebbero sostenute con maggiori risorse di quante ne sono state messe a disposizione fino a ora. Ancorchè la "fuga" dai banchi di scuola sia in calo in tutta Europa, nel 2020 l'Italia si è collocata al terzo posto tra i 19 paesi dell'Area Euro per abbandono scolastico tra i giovani in età compresa tra 18 e 24 anni. Se da noi la percentuale è stata del 13,1 per cento (pari a 543 mila giovani), solo Malta (16,7 per cento) e Spagna (16 per cento) presentano dei risultati peggiori ai nostri. La media dell'Area Euro si attesta al 10,2 per cento (quasi 3 punti in meno che da noi).