Usa-Italia: l'inviato speciale per il Clima Kerry a Roma e a Napoli la prossima settimana

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry, sarà la prossima settimana in visita in Italia, in particolare a Roma e a Napoli, dove parteciperà alla riunione ministeriale del G20 su ambiente, cambiamenti climatici ed energia. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa. La prima tappa dell'inviato del presidente Joe Biden sarà a Londra, dove Kerry si tratterrà dal 20 al 21 luglio e dove terrà un intervento alla Royal Botanic Gardens sulla necessità di un'azione globale immediata sul clima. Dopo la tappa in Italia, Kerry tornerà a Londra per incontri di preparazione in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà il prossimo autunno a Glasgow. (Nys)