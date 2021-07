Milano: rubavano nelle auto con la scusa della gomma sgonfia, polizia arresta tre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì scorso a Milano La Polizia ha arrestato un cittadino francese di 32 anni, A.M.B., per tre furti compiuti ai danni di altrettanti automobilisti, commessi isieme ad altre persone non ancora identificate. Le indagini, svolte dai poliziotti della 7a Sezione Investigativa dell'Ufficio Prevenzione Generale, hanno permesso di risalire a uno degli autori dei furti: il 25 agosto 2020 poco dopo le 20, in via Valtellina, un cittadino russo, mentre guidava il proprio Suv con la compagna a bordo, è stato avvicinato da una persona in scooter che gli ha fatto notare che aveva una gomma a terra. Marito e moglie, appena scesi dall'auto per verificare la situazione, sono stati raggiunti da un secondo uomo alla guida di un altro scooter quando, nel mezzo della confusione creatasi, un terzo uomo a piedi si è avvicinato al Suv dal quale ha poi rubato una borsa con documenti, passaporti, carte di credito e un computer portatile. Le impronte digitali rilevate dalla Polizia Scientifica hanno permesso di identificare il 32enne quale una delle tre persone coinvolte nel furto. (segue) (Com)