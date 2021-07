Iraq-Usa: Biden riceverà il premier Al Kadhimi il 26 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense, Joe Biden, accoglierà il primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi, alla Casa Bianca il 26 luglio 2021. Lo ha reso noto l'amministrazione Usa. La visita del primo ministro "metterà in evidenza il partenariato strategico tra gli Stati Uniti e l'Iraq e farà progredire la cooperazione bilaterale nell'ambito del quadro strategico dell'accordo". La visita "si concentrerà anche su aree chiave di interesse condiviso, anche attraverso iniziative in materia di istruzione, salute, cultura, energia e clima". Il presidente Biden "attende anche con impazienza di rafforzare la cooperazione bilaterale con l'Iraq su questioni politiche, economiche e di sicurezza, compresi sforzi congiunti per garantire la sconfitta duratura dello Stato islamico", ha fatto sapere la Casa Bianca. (Res)