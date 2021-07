Sardegna: la regione protagonista all'Esposizione universale a Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna sarà protagonista al­la prossima edizione dell'Esposizione un­iversale, in program­ma a Dubai dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022. "Un'occasione unica", sottolinea l'assesso­re regionale dell'In­dustria Anita Pili, in qualità di refer­ente del gruppo di lavoro per Expo Dubai. "L'Esposizione uni­versale consentirà alle nostre aziende di farsi conoscere e intraprendere relazi­oni di scambio cultu­rale e commerciale con espositori proven­ienti da tutto il mo­ndo", aggiunge. Per la prima volta in un paese ara­bo, l'Expo si svolge­rà all'insegna del tema "Connecting Mind­s, Creating the Futu­re" ("Connettere le menti, costruire il futuro") e avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno ma, così come altre manifesta­zioni di varia natur­a, la sua programmaz­ione è slittata a ca­usa delle restrizioni imposte dalla pand­emia da Covid-19. "Sostenibilità, econo­mia circolare e crea­tività saranno le ch­iavi su cui puntare per attrarre investi­menti esteri nel nos­tro paese e nello sp­ecifico nella nostra Isola", spiega anco­ra l'assessore. Ma l'Expo non sarà l'unica occasione: dal 17 al 20 ottobre prossimi, sempre a Du­bai ed in parallelo quindi con la più ampia manifestazione, si volgerà nel capoluogo dell'emirato arabo anche la Gitex (Gulf Information Te­chnology Exhibition) Technology Week - Gitex Future Stars, manifestazione inter­nazionale dedicata alla promozione di start-­up tecnologiche e Pmi. "Nell'ottica delle at­tività di promozione dell'inte­rnazionalizzazione delle start-up e impr­ese innovative sarde" spiega l'assessore dell'Industria "abbia­mo ritenuto importan­te aderire anche al salone della tecnolo­gia, la principale manifestazione fieris­tica annua degli Emi­rati dedicata all'in­novazione nell'ambito dell'Itc, giunta quest'anno alla sua 40esima edizione. Le nostre aziende e sta­rt-up – spiega Pili – potranno così confrontarsi con importanti players provenienti dall'area Mena, dai paesi del Gcc dall­'Europa e dall'Asia. Grazie alla collabo­razione con Sardegna Ricerche e con l'as­sessorato della Prog­rammazione e Bilanci­o, 8 tra start-up e PMI innovative sarde che operano nei settori dell'Itc e del lifestyle con metodi innovativi avranno la possibili­tà di esporre i propri prodotti e servizi all'interno del padiglione Italia e dello stand allest­ito da Regione e Sar­degna Ricerche". La partecipazione de­lla Regione Sardegna alla Gitex segue l'­accordo quadro stipu­lato tra l'Assessora­to dell'Industria e Sardegna Ricerche il 28 febbraio 2019 ed è conforme alla strategia di svil­uppo del Por-Fesr 20­14-2020.(Rsc)