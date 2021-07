Germania: alluvioni, Merkel presto in visita nelle aree colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel si recherà "a breve" in visita nella regione Renania-Palatino dopo le devastanti alluvioni che hanno provocato oltre cento vittime. Lo ha annunciato il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, parlando ai giornalisti. "La cancelliera federale è in contatto con i governi locali per una sua prossima visita nella aree colpite", ha dichiarato Seibert. Merkel, rientrata nelle scorse ore da una visita negli Usa dove ha incontrato il presidente Joe Biden, ha parlato ieri con il primo ministro della regione Renania-Palatino, Malu Dreyer, il quale ha illustrato alla cancelliera la situazione nelle arre colpite e riguardo le operazioni di salvataggio in corso. La cancelliera, da parte sua, ha ribadito l'impegno del governo di Berlino a fare di tutto per sostenere le comunità delle aree colpite dalle alluvioni. Il bilancio delle oltre 100 vittime delle alluvioni in Germania è destinato a salire, anche in considerazione delle tante persone disperse. L'ultimo bilancio della polizia locale parla di 90 vittime nella regione Renania-Palatinato e 43 nel Nord Reno-Vestfalia, mentre sarebbero oltre mille le persone disperse. Ieri inoltre una frana ha colpito la località di Erftsadt, nei pressi di Colonia, provocando il crollo di alcuni edifici e ulteriori vittime. (Geb)