Roma: Raggi, viale Paolo Ferdinando Quaglia sarà riqualificata

- La strada di viale Paolo Ferdinando Quaglia, nel quartiere di Tor Bella Monaca, sarà riqualificata. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Pensate se una strada venisse abbandonata per 13 anni. Tredici lunghi anni senza manutenzione, solo qualche rattoppo o piccolo intervento. È quanto accaduto nella periferia di Roma, a Tor Bella Monaca", scrive Raggi, pubblicando la foto di viale Paolo Ferdinando Quaglia, "una delle strade più conosciute del quartiere. Abbiamo fatto partire i lavori e finalmente - sottolinea la sindaca - questa via verrà completamente riqualificata: non solo nuovo asfalto ma anche nuovi marciapiedi dove i cittadini potranno passeggiare. Un altro tassello del nostro programma strade nuove. Un altro lavoro per le nostre periferie, coordinato dal Municipio VI che si sta occupando anche del restyling di Largo Mengaroni", conclude Raggi. (Rer)