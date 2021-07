Export: Coldiretti, nel 2021 record per prosecco, aumento del 17 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Mai cosi tante bottiglie di prosecco sono state stappate nel mondo come nel 2021 in cui si registra un aumento record delle esportazioni del 17 per cento. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al primo quadrimestre dell'anno in cui sono state spedite all'estero oltre 120 milioni di bottiglie. Una crescita travolgente che classifica il Prosecco – sottolinea la Coldiretti – di gran lunga come il vino più esportato a livello mondiale con circa un terzo delle bollicine, seguito dal Cava (14 per cento) e dallo Champagne (11 per cento). Gli Stati Uniti sono diventati il primo acquirente di bottiglie di Prosecco con un aumento del 17 per cento ma l'incremento maggiore delle vendite – sottolinea la Coldiretti - si è verificato in Germania con un +29 per cento seguita dalla Francia (+21 per cento) dove le bollicine italiane mettono a segno una significativa vittoria fuori casa.