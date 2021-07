Export: Coldiretti, nel 2021 record per prosecco, aumento del 17 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il record storico delle vendite all’estero è un ottimo modo per festeggiare il compleanno del riconoscimento Unesco per le Colline del Prosecco avvenuto il 7 luglio 2019 per uno spumante la cui produzione abbraccia due regioni (Veneto e Friuli Venezia Giulia), nove province e tre denominazioni d’origine (Prosecco Doc, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Docg e Asolo Prosecco Docg) per una produzione complessiva che ha superato - conclude la Coldiretti - 600 milioni di bottiglie. (com)