Tivoli: nascondeva 120 kg di droga in un deposito giudiziario, arrestato 67enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva nascosto 120 kg di droga, tra marijuana e hashish, per un valore di un milione e mezzo di euro, in un deposito giudiziario. Così nel corso di uno specifico servizio per la prevenzione e la repressione dei reati concernenti il traffico delle sostanze stupefacenti, gli agenti della polizia di Stato della settima sezione della squadra mobile, e della squadra investigativa del commissariato di Tivoli, hanno individuato ed arrestato un 67enne romano. Secondo quanto si apprende, l'uomo deteneva un ingente quantitativo di droga, destinata allo spaccio, occultata presso la sede di un deposito giudiziario situato in Guidonia Montecelio, località Setteville, di cui la moglie è amministratore unico. In particolare, durante la perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto, all'interno di un furgone con targa tedesca, parcheggiato nel piazzale del deposito giudiziario, ben 120 kg di sostanza stupefacente. (segue) (Rer)