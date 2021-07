Algeria-Marocco: Algeri chiede chiarimenti per posizione Rabat su Cabilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "rappresentanza diplomatica marocchina a New York ha distribuito a tutti i Paesi membri del Movimento dei non allineati una nota ufficiale, il cui contenuto consacra formalmente l'impegno del Regno del Marocco in una campagna ostile all'Algeria, attraverso il sostegno pubblico ed esplicito a un presunto 'diritto all'autodeterminazione del popolo della Cabilia', che, secondo la nota stessa, subirebbe 'la più lunga occupazione straniera'". Lo riferisce una nota della diplomazia algerina. L'Algeria "condanna fermamente questa deriva particolarmente pericolosa, anche per lo stesso Regno del Marocco all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti". Pertanto, l'Algeria, Repubblica sovrana e indivisibile, ha il diritto di attendersi un chiarimento della posizione finale del Regno del Marocco su questo gravissimo incidente". Questa doppia affermazione "costituisce un'ammissione di colpa nei confronti del multiforme sostegno marocchino attualmente dato a un noto gruppo terroristico, come è stato il caso del sostegno ai gruppi terroristici che hanno insanguinato l'Algeria durante il 'decennio nero'", prosegue la nota. Si tratta per il ministero degli Esteri algerino di una "comunicazione avventuristica, irresponsabile e manipolatrice. È il risultato di un tentativo miope, semplicistico e vano di coltivare una vergognosa fusione tra una questione di decolonizzazione debitamente riconosciuta come tale dalla comunità internazionale e quello che è solo un complotto diretto contro l'unità della nazione algerina". Inoltre, la "comunicazione si scontra frontalmente con i principi e gli accordi che strutturano e ispirano le relazioni algero-marocchine e costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale e dell'atto costitutivo dell'Unione Africana". (Ala)