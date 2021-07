Afghanistan: premier Pakistan, “i talebani non ci ascoltano, sentono vicina la vittoria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani in Afghanistan “non danno ascolto al Pakistan” dal momento che, con l’approssimarsi della data del ritiro delle forze degli Stati Uniti, vedono ormai vicina la vittoria. Lo ha dichiarato il primo ministro pachistano, Islam Khan, nel corso della conferenza di Tashkent sull’interconnessione regionale in Asia centrale e meridionale. Khan ha risposto alle accuse del presidente afgano Ashraf Ghani, secondo cui il Pakistan avrebbe un ruolo nell’offensiva dei talebani, che sostengono ora di controllare l’85 per cento del Paese. Si tratta, secondo il capo del governo di Islamabad, di dichiarazioni “deludenti”, poiché il Pakistan ha avuto un ruolo “positivo” nel processo di pace afgano. (segue) (Inn)