Afghanistan: premier Pakistan, “i talebani non ci ascoltano, sentono vicina la vittoria” (2)

- “Presidente Ghani, mi lasci ricordare che il Paese più colpito dal caos in Afghanistan è il Pakistan. Abbiamo sofferto 70 mila perdite negli ultimi 15 anni. L’ultima cosa che il Pakistan vuole è altro conflitto. Posso assicurare che nessun Paese ha provato con più determinazione del Pakistan a portare i talebani al tavolo del dialogo. Abbiamo messo in campo qualunque mezzo, arrivando quasi a intervenire militarmente contro i talebani in Pakistan. Quindi accusare il Pakistan per ciò che accade in Afghanistan è estremamente ingiusto”, ha dichiarato Khan durante la conferenza. (segue) (Inn)