Afghanistan: premier Pakistan, “i talebani non ci ascoltano, sentono vicina la vittoria” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier pachistano ha parlato anche della sua visita dello scorso anno a Kabul. “Perché l’avrei fatto se non ero interessato alla pace?”, ha quindi domandato. Secondo Khan, il momento giusto per chiedere ai talebani di sedersi al tavolo negoziale era quando in Afghanistan si trovavano 150 mila truppe Usa e Nato. Oggi, con una data per il ritiro già fissata, “perché i talebani dovrebbero ascoltarci, quando già vedono vicina la vittoria?”. Parole, quelle di Khan, pronunciate anche alla presenza dell’inviato di pace degli Stati Uniti, Zalmay Khalilzad. Dopo l’intervento, il premier pachistano ha avuto un colloquio a margine con lo stesso presidente afgano. (Inn)