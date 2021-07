Giappone: primo caso Covid rilevato al Villaggio olimpico di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Villaggio olimpico di Tokyo è stato rilevato il primo caso di contagio da Covid-19 a sei giorni dall'apertura delle Olimpiadi. Lo ha reso noto il portavoce del comitato organizzatore, Masa Takaya, nel corso di una conferenza stampa. La persona positiva sarebbe un visitatore straniero coinvolto nell'organizzazione dei giochi. Takaya non ha tuttavia rivelato la nazionalità dell'uomo per questioni di privacy. Rinviate di un anno a causa della pandemia, le Olimpiadi di Tokyo dovrebbero svolgersi in gran parte senza la presenza di spettatori e sotto rigide misure di controllo.(Git)