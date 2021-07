Russia: ministro Finanze, rating BBB- da Standard & Poor's prova della solidità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell'agenzia Standard & Poor's di posizionare al livello BBB- il rating di lungo termine in valuta estera per la Russia dimostra l'accuratezza della politica economica del governo di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov. Secondo quanto fatto notare dal ministro, inoltre, Standard & Poor's ha deciso anche di aumentare la crescita attesa del Pil della Russia per il 2021 attestandola al 3,7 per cento. "Per gli analisti dell'agenzia, l'attuale stato della bilancia dei pagamenti russa, il piano di bilancio equilibrato e l'attuale fluttuazione del tasso di cambio assicura una solidità dell'economia russa contro potenziali shock esterni", ha dichiarato Siluanov.(Rum)