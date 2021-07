Usa: Trump torna al centro del dibattito per un libro su di lui in uscita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni, le uscite e le dichiarazioni di Trump sono state dedicate quasi esclusivamente ai contenuti e alle polemiche innescate da “I Alone Can Fix It.”, libro di cui ha seguito la lavorazione e la cui pubblicazione è attesa per martedì 20 luglio. Giovedì 15, ad esempio, l’ex capo dello Stato ha bollato come “ridicole” le affermazioni del generale Mark Milley, capo dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, secondo il quale l’ex inquilino della Casa Bianca era sul punto di mettere in atto un colpo di Stato dopo aver perso le elezioni. Trump ha negato di aver mai minacciato di voler prendere parte a un golpe dopo la sua sconfitta elettorale, aggiungendo che Milley sarebbe stata una delle ultime persone a cui avrebbe chiesto di partecipare a un’iniziativa simile. "Non ho mai minacciato o parlato con nessuno di un colpo di stato", ha detto Trump in una dichiarazione ai giornalisti. “Se dovessi fare un colpo di stato, una delle ultime persone con cui vorrei farlo è il generale Mark Milley", ha aggiunto. Le affermazioni di Milley in questione sono ovviamente contenute nel libro "I Alone Can Fix It". (segue) (Nys)