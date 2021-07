Business news: Sudafrica, ceca Draslovka compra produttore locale di cianuro di sodio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società chimica ceca Draslovka comprerà una compagnia per la produzione di cianuro di sodio in Sudafrica. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ctk”. L’acquisto da Sasol South Africa Limited per 2,23 miliardi di corone (87,5 milioni di euro) è il primo significativo investimento della società ceca nel continente africano e rientra nei suoi piani di espansione internazionale, secondo quanto comunica Draslovka a “Ctk”. La società conta di investire circa un miliardo di corone (circa 40 milioni di euro) nella modernizzazione degli impianti di produzione sudafricani, nella loro espansione e nel garantire il rispetto dei massimi standard di tutela ambientale globali. “L’acquisto non ci consentirà solamente di servire meglio i bisogni dell’industria mineraria in Sudafrica ma anche di potenziare le esportazioni nel lungo termine”, ha dichiarato Pavel Bruzek, amministratore delegato dell'azienda. Draslovka è una società con oltre cento anni di esperienza nella produzione di prodotti chimici. (Vap)